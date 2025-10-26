Джулиус Рэндл: «Моя цель – выиграть чемпионство»

Форвард «Миннесоты» рассказал о главных целях на сезон.

«Этим летом я чувствовал себя обновленным и мотивированным в баскетбольном плане. Осознание, что я нахожусь в месте, где меня ценят и где я могу с радостью работать каждый день, было для меня важным.

С точки зрения игры, я хорошо понимаю, что нужно команде от меня – будь то трехочковые с получения или улучшение контроля мяча и игры в посте.

Я могу влиять на игру разными способами. В одни вечера набираю больше всех в команде, в другие – меньше. Но я всегда могу помочь через подборы, быстрый переход в атаку или передачи.

Тренер Финч верит в меня как в игрока. Он поддерживал меня в трудные моменты. Это было важно – знать, что он на моей стороне. Тренер стал одной из главных причин моего перехода в «Миннесоту», – сказал 30-летний баскетболист.

Говоря о своих перспективах попасть на Матч всех звезд, Рэндл подчеркнул, что по-прежнему сосредоточен на командном успехе: «Я определенно считаю, что это возможно, но для меня главное – помогать команде побеждать. В конечном счете, моя цель – выиграть чемпионство».