Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» поднялась на 1-е место, «Кливленд» и «Бостон» остались в тройке

НБА выложила еженедельный рейтинг лучших команд.

«Оклахома» одержала 5 побед подряд с двузначным преимуществом и будет играть в финале Кубка НБА. У команды лучший результат (11-4) в играх против оппонентов с положительным балансом побед и поражений.

«Милуоки» поднялся на 7 пунктов, «Голден Стэйт» опустился на столько же.

Полный рейтинг: