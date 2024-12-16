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Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» поднялась на 1-е место, «Кливленд» и «Бостон» остались в тройке

НБА выложила еженедельный рейтинг лучших команд.

«Оклахома» одержала 5 побед подряд с двузначным преимуществом и будет играть в финале Кубка НБА. У команды лучший результат (11-4) в играх против оппонентов с положительным балансом побед и поражений.

«Милуоки» поднялся на 7 пунктов, «Голден Стэйт» опустился на столько же.

Полный рейтинг:

  1. «Оклахома» (3)

  2. «Кливленд» (предыдущее место – 1)

  3. «Бостон» (2)

  4. «Даллас» (4)

  5. «Мемфис» (5)

  6. «Хьюстон» (7)

  7. «Нью-Йорк» (8)

  8. «Милуоки» (15)

  9. «Миннесота» (12)

  10. «Майами» (11)

  11. «Орландо» (9)

  12. «Денвер» (13)

  13. «Голден Стэйт» (6)

  14. «Атланта» (14)

  15. «Финикс» (16)

  16. «Клипперс» (10)

  17. «Сакраменто» (17)

  18. «Лейкерс» (19)

  19. «Сан-Антонио» (20)

  20. «Индиана» (25)

  21. «Филадельфия» (18)

  22. «Чикаго» (21)

  23. «Бруклин» (22)

  24. «Детройт» (23)

  25. «Торонто» (24)

  26. «Шарлотт» (26)

  27. «Юта» (27)

  28. «Портленд» (28)

  29. «Новый Орлеан» (29)

  30. «Вашингтон» (30)

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
logoТоронто
logoЛейкерс
logoНБА
logoБостон
logoДетройт
logoДаллас
logoОрландо
logoКливленд
logoГолден Стэйт
logoКлипперс
logoМилуоки
logoФиладельфия
logoФиникс
logoМиннесота
logoАтланта
logoМайами
logoИндиана
logoЧикаго
logoСан-Антонио
logoНью-Йорк
logoМемфис
logoБруклин
logoНовый Орлеан
logoВашингтон
logoЮта
logoОклахома-Сити
logoСакраменто
logoДенвер
logoПортленд
logoХьюстон
logoШарлотт
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