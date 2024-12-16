Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» поднялась на 1-е место, «Кливленд» и «Бостон» остались в тройке
НБА выложила еженедельный рейтинг лучших команд.
«Оклахома» одержала 5 побед подряд с двузначным преимуществом и будет играть в финале Кубка НБА. У команды лучший результат (11-4) в играх против оппонентов с положительным балансом побед и поражений.
«Милуоки» поднялся на 7 пунктов, «Голден Стэйт» опустился на столько же.
Полный рейтинг:
«Оклахома» (3)
«Кливленд» (предыдущее место – 1)
«Бостон» (2)
«Даллас» (4)
«Мемфис» (5)
«Хьюстон» (7)
«Нью-Йорк» (8)
«Милуоки» (15)
«Миннесота» (12)
«Майами» (11)
«Орландо» (9)
«Денвер» (13)
«Голден Стэйт» (6)
«Атланта» (14)
«Финикс» (16)
«Клипперс» (10)
«Сакраменто» (17)
«Лейкерс» (19)
«Сан-Антонио» (20)
«Индиана» (25)
«Филадельфия» (18)
«Чикаго» (21)
«Бруклин» (22)
«Детройт» (23)
«Торонто» (24)
«Шарлотт» (26)
«Юта» (27)
«Портленд» (28)
«Новый Орлеан» (29)
«Вашингтон» (30)
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем