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Александр Медведев: «Тимма справлялся с сильными соперниками, но не смог преодолеть личную драму. И никто ему не помог»

Глава «Зенита» Медведев отреагировал на смерть баскетболиста Яниса Тиммы.

«Очень огорчены трагическим известием о смерти Яниса Тиммы – игрока европейского уровня, отлично проявлявшего себя в России в «Зените», УНИКСе и «Химках».

Он справлялся и с нападением, и с защитой самых сильных соперников, но, похоже, не смог преодолеть нередкую личную драму. И никто ему не помог», – заявил председатель совета директоров баскетбольного клуба «Зенит».

32-летний латвийский баскетболист Янис Тимма найден мертвым в Москве. Его тело обнаружили в подъезде гостиницы между двумя этажами. Предварительная версия смерти – суицид.

Ранее в декабре Тимма развелся с певицей Анной Седоковой.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: РИА Новости Спорт
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