Александр Медведев: «Тимма справлялся с сильными соперниками, но не смог преодолеть личную драму. И никто ему не помог»
Глава «Зенита» Медведев отреагировал на смерть баскетболиста Яниса Тиммы.
«Очень огорчены трагическим известием о смерти Яниса Тиммы – игрока европейского уровня, отлично проявлявшего себя в России в «Зените», УНИКСе и «Химках».
Он справлялся и с нападением, и с защитой самых сильных соперников, но, похоже, не смог преодолеть нередкую личную драму. И никто ему не помог», – заявил председатель совета директоров баскетбольного клуба «Зенит».
32-летний латвийский баскетболист Янис Тимма найден мертвым в Москве. Его тело обнаружили в подъезде гостиницы между двумя этажами. Предварительная версия смерти – суицид.
Ранее в декабре Тимма развелся с певицей Анной Седоковой.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: РИА Новости Спорт
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем