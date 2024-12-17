Мария Погребняк о самоубийстве Тиммы: «Очень эгоистичный поступок»
Латвийский баскетболист Янис Тимма найден мертвым в Москве в ночь на 17 декабря. Его тело обнаружили в подъезде гостиницы между двумя этажами. Предварительная версия смерти – суицид.
Бывшая жена российского футболиста Павла Погребняка Мария осудила поступок 32-летнего Тиммы.
«Ужасная трагедия – смерть бывшего мужа Анны Седоковой, Яниса. Суицид – это страшный грех, и его причины порой бывают столь сложными, что трудно найти однозначный ответ. Депрессия, чувство безысходности, желание привлечь внимание к своей боли. Но жизнь – это самое ценное, что у нас есть.
Янис, уходя, оставил после себя много боли. Он не подумал о тех, кто его любил – об Ане, о Гекторе, с которым у него были теплые отношения, о родителях и о своем собственном ребенке. Это очень эгоистичный поступок.
Аня, я хочу сказать тебе одно: ты ни в чем не виновата! Держись, пожалуйста. Ты сильная, и я верю, что ты сможешь пройти через это», – написала Мария в своем телеграм-канале.
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