«У нас всегда будут теплые воспоминания о тебе». Первая жена Яниса Тиммы отреагировала на смерть баскетболиста

Первая жена Яниса Тиммы Сана отреагировала на смерть баскетболиста.

Сана поделилась фотографией, на которой экс-игрок «Химок», УНИКСа и «Зенита» запечатлен с сыном Кристианом, который родился в 2018 году.

«У нас всегда будут теплые воспоминания о тебе», – написала Сана в социальных сетях.

После разрыва с Тиммой в 2019 году Сана вышла замуж за футболиста Марциса Ошса. По словам девушки, спортсмен стал настоящим отцом для ее сына.

Латвийский баскетболист Янис Тимма найден мертвым в Москве в ночь на 17 декабря. Его тело обнаружили в подъезде гостиницы между двумя этажами. Предварительная версия смерти – суицид.

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