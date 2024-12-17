«У нас всегда будут теплые воспоминания о тебе». Первая жена Яниса Тиммы отреагировала на смерть баскетболиста
Первая жена Яниса Тиммы Сана отреагировала на смерть баскетболиста.
Сана поделилась фотографией, на которой экс-игрок «Химок», УНИКСа и «Зенита» запечатлен с сыном Кристианом, который родился в 2018 году.
«У нас всегда будут теплые воспоминания о тебе», – написала Сана в социальных сетях.
После разрыва с Тиммой в 2019 году Сана вышла замуж за футболиста Марциса Ошса. По словам девушки, спортсмен стал настоящим отцом для ее сына.
Латвийский баскетболист Янис Тимма найден мертвым в Москве в ночь на 17 декабря. Его тело обнаружили в подъезде гостиницы между двумя этажами. Предварительная версия смерти – суицид.
Соцсети Саны Ошс
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: People Talk
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