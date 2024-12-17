Кафельников о смерти Тиммы: «Мужики!! Не теряйте бошку из-за баб!!»

Евгений Кафельников отреагировал на смерть Яниса Тиммы.

«Мужики!! Не теряйте бошку из-за баб!! Оно того не стоит, поверьте!» – твитнул Кафельников.

Латвийский баскетболист Янис Тимма найден мертвым в Москве в ночь на 17 декабря. Его тело обнаружили в подъезде гостиницы между двумя этажами. Предварительная версия смерти – суицид.

Ранее в декабре Тимма развелся с певицей Анной Седоковой .