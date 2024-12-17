Кафельников о смерти Тиммы: «Мужики!! Не теряйте бошку из-за баб!!»
Евгений Кафельников отреагировал на смерть Яниса Тиммы.
«Мужики!! Не теряйте бошку из-за баб!! Оно того не стоит, поверьте!» – твитнул Кафельников.
Латвийский баскетболист Янис Тимма найден мертвым в Москве в ночь на 17 декабря. Его тело обнаружили в подъезде гостиницы между двумя этажами. Предварительная версия смерти – суицид.
Ранее в декабре Тимма развелся с певицей Анной Седоковой.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @KYevgeni
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