Пол Джордж набрал 35 очков (личный рекорд за «Филадельфию») в проигранном матче с «Атлантой»

«Сиксерс» уступили «Хоукс», несмотря на 35 очков Джорджа.

Звездный форвард «Филадельфии» Пол Джордж записал на свой счет 35 очков в матче против «Атланты», который закончился поражением «Сиксерс» – 117:120.

Джордж стал самым результативным игроком команды, реализовав 11 из 21 броска с игры, 7 из 10 трехочковых и 6 из 6 штрафных. В его активе также 4 подбора, 3 передачи и 1 блок-шот.

Эти 35 очков стали лучшим результатом форварда за его два сезона в составе «Сиксерс». Предыдущим рекордом были 33 очка, набранные год назад в игре против «Шарлотт».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
