Кристиан Колоко перешел в фарм-клуб «Сан-Антонио»
Кристиан Колоко продолжит карьеру в фарм-клубе «Сан-Антонио».
«Остин Сперс» (фарм‑клуб «Сан‑Антонио» в G‑лиге) приобрел права на 25‑летнего камерунского центрового Кристиана Колоко. Ранее он выступал в НБА за «Торонто» и «Лейкерс».
Весь прошлый сезон Колоко провел в составе «озерников» и в июле вновь переподписал с клубом двусторонний контракт. Однако в конце ноября «Лейкерс» отчислили центрового, чтобы освободить место в составе для Дрю Тимми.
За 97 матчей в НБА Колоко в среднем набирал: 2,8 очка и 2,7 подбора за 11,9 минуты на площадке.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт G-лиги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости