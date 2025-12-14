Кристиан Колоко перешел в фарм-клуб «Сан-Антонио»

Кристиан Колоко продолжит карьеру в фарм-клубе «Сан-Антонио».

«Остин Сперс» (фарм‑клуб «Сан‑Антонио» в G‑лиге) приобрел права на 25‑летнего камерунского центрового Кристиана Колоко . Ранее он выступал в НБА за «Торонто» и «Лейкерс ».

Весь прошлый сезон Колоко провел в составе «озерников» и в июле вновь переподписал с клубом двусторонний контракт. Однако в конце ноября «Лейкерс» отчислили центрового, чтобы освободить место в составе для Дрю Тимми.

За 97 матчей в НБА Колоко в среднем набирал: 2,8 очка и 2,7 подбора за 11,9 минуты на площадке.