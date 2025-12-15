Видео
Джоэл Эмбиид ударил локтем по лицу Оньеку Оконгву, начал препираться с Джейленом Джонсоном

Эмбиид ударил соперника локтем и начал переполох.

В одном из эпизодов игры против «Атланты» центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид при развороте под кольцом попал локтем по лицу форварда «Хоукс» Оньеки Оконгву.

Форвард «ястребов» Джейлен Джонсон вступился за товарища по команде, началась словесная перепалка.

По итогам эпизода Эмбиид получил неспортивный фол 1-й степени. 

«Атланта» выиграла встречу (120:117), Эмбиид отметился 22 очками и 14 подборами, Оконгву – 20 очками и 15 подборами, на счету Джонсона трипл-дабл: 12 очков, 10 подборов и 12 передач.

