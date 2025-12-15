Джоэл Эмбиид ударил локтем по лицу Оньеку Оконгву, начал препираться с Джейленом Джонсоном

Эмбиид ударил соперника локтем и начал переполох.

В одном из эпизодов игры против «Атланты» центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид при развороте под кольцом попал локтем по лицу форварда «Хоукс» Оньеки Оконгву .

Форвард «ястребов» Джейлен Джонсон вступился за товарища по команде, началась словесная перепалка.

По итогам эпизода Эмбиид получил неспортивный фол 1-й степени.

«Атланта » выиграла встречу (120:117), Эмбиид отметился 22 очками и 14 подборами, Оконгву – 20 очками и 15 подборами, на счету Джонсона трипл-дабл: 12 очков, 10 подборов и 12 передач.