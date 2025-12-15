Видео
5

Егор Дёмин ответил на трэш-ток Гэри Трента-младшего точным трехочковым

Дёмин отреагировал на колкость со стороны оппонента попаданием из-за дуги.

В одном из эпизодов матча против «Бруклина» защитник «Милуоки» Гэри Трент-младший перехватил мяч у защитника «Нетс» Егора Дёмина и набрал 2 очка в быстрой атаке. 

После попадания Трент начал поддевать Дёмина, хлопая в ладоши перед ним.

В последовавшей атаке россиянин освободился от опеки Трента с помощью заслона и забил трехоковый, выкрикнув сопернику колкость в ответ.

Встреча закончилась разгромной победой «Бруклина», Дёмин стал самым результативным игроком «Нетс» с 17 очками.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Эрика Слейтера в соцсети X
logoЕгор Дёмин
logoГэри Трент-младший
logoБруклин
logoМилуоки
logoБаскетбол - видео
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Егор Дёмин стал самым результативным игроком «Бруклина», набрав 17 очков в победном матче с «Милуоки»
сегодня, 04:33Видео
Жорди Фернандес о Егоре Дёмине: «Он должен играть лучше, иначе его время на площадке заберет кто-то другой»
13 декабря, 06:54
Дёмину подняли планку по очкам – теперь ждут большего. Но в «Бруклин» совсем перестали верить
12 декабря, 14:15
Главные новости
Единая лига ВТБ. «Пари НН» принимает «Автодор»
2 минуты назадLive
Владимир Дёмин: «От Егора ждут стабильности во второй половине сезона»
35 минут назад
Крис Пол открыт к предложениям от разных команд – летом он рассматривал лишь клубы Западного побережья
сегодня, 14:55
«Вашингтон» не спешит с возвращением Алекса Сарра, делая ставку на долгосрочное здоровье игрока
сегодня, 14:32
«Оклахома», «Хьюстон» и «Сан-Антонио» не будут претендовать на Янниса Адетокумбо (Марк Стейн)
сегодня, 14:17
Дариус Гарленд о кризисе «Кливленда»: «Мы действительно пытаемся найти себя, но это не оправдание»
сегодня, 14:01
Планы «Атланты» на дедлайн обменов зависят от состояния здоровья Кристапса Порзингиса
сегодня, 13:34
«Бакс» рассчитывают, что Яннис Адетокумбо останется, и ведут работу на рынке для укрепления состава вокруг грека
сегодня, 12:46
Джеймс смазал важный штрафной в концовке, Редик заявил, что бросок должен был исполнять Дончич
сегодня, 12:30
Донован Митчелл после проигрыша «Шарлотт»: «На месте болельщиков я бы тоже нас освистал»
сегодня, 12:03
Ко всем новостям
Последние новости
Премьер-лига. Женщины. «Динамо Курск» играет с «Енисеем»
3 минуты назадLive
Победное попадание Александра Платунова и данк Андрея Мартюка – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
19 минут назад
Тримбл, Мартюк, Платунов, Лопатин и Картер – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
27 минут назадФото
Спортивный директор «Партизана» Жарко Паспаль: «Мы на связи с Кэмероном Пэйном, но чтобы завершить сделку, нам нужен тренер»
52 минуты назад
Джаред Батлер о промахе в дерби с «Партизаном»: «Эмоции взяли надо мной верх»
сегодня, 13:15
Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» встретится с «Каршиякой»
сегодня, 12:50
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» разобралась со «Спартаком Суботица», ФМП уступил «Партизану»
сегодня, 00:11
Чемпионат Италии. «Милан» взял верх над «Виртусом», «Наполи» уверенно разобрался с «Кремоной» и другие результаты
вчера, 20:57
Чемпионат Франции. «Шоле» вырвал победу у «Виллербана», «Монако» разобрался со «Страсбуром»
вчера, 20:26
ACB. «Реал» уверенно обыграл «Жирону», «Мурсия» была сильнее «Ховентуда» и другие результаты
вчера, 20:09