Егор Дёмин ответил на трэш-ток Гэри Трента-младшего точным трехочковым

Дёмин отреагировал на колкость со стороны оппонента попаданием из-за дуги.

В одном из эпизодов матча против «Бруклина» защитник «Милуоки » Гэри Трент-младший перехватил мяч у защитника «Нетс» Егора Дёмина и набрал 2 очка в быстрой атаке.

После попадания Трент начал поддевать Дёмина, хлопая в ладоши перед ним.

В последовавшей атаке россиянин освободился от опеки Трента с помощью заслона и забил трехоковый, выкрикнув сопернику колкость в ответ.

Встреча закончилась разгромной победой «Бруклина », Дёмин стал самым результативным игроком «Нетс» с 17 очками.