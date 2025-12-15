Егор Дёмин ответил на трэш-ток Гэри Трента-младшего точным трехочковым
Дёмин отреагировал на колкость со стороны оппонента попаданием из-за дуги.
В одном из эпизодов матча против «Бруклина» защитник «Милуоки» Гэри Трент-младший перехватил мяч у защитника «Нетс» Егора Дёмина и набрал 2 очка в быстрой атаке.
После попадания Трент начал поддевать Дёмина, хлопая в ладоши перед ним.
В последовавшей атаке россиянин освободился от опеки Трента с помощью заслона и забил трехоковый, выкрикнув сопернику колкость в ответ.
Встреча закончилась разгромной победой «Бруклина», Дёмин стал самым результативным игроком «Нетс» с 17 очками.
