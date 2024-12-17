Владимир Гомельский: «Янис Тимма мог играть на любом уровне, включая НБА»

Владимир Гомельский объяснил, что помешало Янису Тимме попасть в НБА.

По мнению известного комментатора и эксперта, уровень таланта позволял латвийскому баскетболисту играть в любой лиге.

«Янис был суперталантливым баскетболистом. Он мог играть на любом уровне, включая НБА . К сожалению, ряд неверных решений привел к тому, что он практически закончил с баскетболом. Тут уже ничего не сделаешь, это были его решения. Физические данные и техническая оснащенность у Яниса были очень хорошие. Не скажу, что в своем амплуа он был лучшим в Европе, но одним из лучших.

Я человек немолодой, живу давно. С моими знакомыми баскетболистами случались такие ситуации. С одной стороны, вопрос в том, зачем он сюда приехал? С другой, это трагедия для его семьи, детей, людей, с которыми он дружил. Надо молиться, чтобы Бог отпустил ему его грехи», – считает Гомельский .

Латвийский баскетболист Янис Тимма найден мертвым в Москве. Его тело обнаружили в подъезде гостиницы между двумя этажами. Предварительная версия смерти – суицид.

Недавно Тимма развелся с певицей Анной Седоковой , но пытался восстановить отношения.