Егор Дёмин: «Это мой первый сезон, так что я еще учусь переключаться с неудачных матчей на следующие»

Дёмин прокомментировал свое выступление после неудачного предыдущего матча.

После матча с «Далласом», в котором защитник Егор Дёмин набрал 3 очка при 1 из 7 с игры, главный тренер «Бруклина » Жорди Фернандес раскритиковал россиянина, отметив, что его игровое время может сократиться.

Сегодня в матче с «Милуоки» Дёмину удалось реабилитироваться (17 очков), и он описал свои ощущения после игры.

«Все это процесс. Очевидно, что в каждой игре я хочу показывать себя все лучше и лучше. Но иногда такие неудачные дни случаются, и нужно посмотреть запись, понять, что я сделал не так. Поговорить с тренерами, с игроками, извлечь из этого опыт и пойти дальше. Впереди много игр, это мой первый сезон, так что я еще учусь переключаться с таких матчей на следующие.

Тренерский штаб хочет, чтобы я был агрессивным со стартового спорного. Корректировка состоит в том, что мне позволяют играть так в каждом матче, и я должен следовать этой установке», – сказал Дёмин.