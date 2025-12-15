Леброн Джеймс сорвался на судью, хватая его за руки после стычки с Диллоном Бруксом
Джеймс был очень недоволен решением арбитра.
Противостояние форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса и форварда «Финикса» Диллона Брукса продолжилось в сегодняшнем матче, по ходу которого игроки постоянно сталкивались друг с другом.
В одном из моментов Брукс попал мячом в Джеймса уже после свистка, суперзвезда «Лейкерс» начал высказывать игроку «Санс» свои мысли, но тут вмешались судьи. Джеймс сорвался на одного из них, при этом хватая арбитра за руки.
За стычку с Бруксом форвард «озерников» получил техническое замечание.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Bleacher Report в соцсети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости