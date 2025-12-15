Видео
Леброн Джеймс сорвался на судью, хватая его за руки после стычки с Диллоном Бруксом

Джеймс был очень недоволен решением арбитра.

Противостояние форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса и форварда «Финикса» Диллона Брукса продолжилось в сегодняшнем матче, по ходу которого игроки постоянно сталкивались друг с другом.

В одном из моментов Брукс попал мячом в Джеймса уже после свистка, суперзвезда «Лейкерс» начал высказывать игроку «Санс» свои мысли, но тут вмешались судьи. Джеймс сорвался на одного из них, при этом хватая арбитра за руки.

За стычку с Бруксом форвард «озерников» получил техническое замечание.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Bleacher Report в соцсети X
