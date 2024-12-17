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«Был в хорошем настроении и постоянно улыбался». Перед смертью Янис Тимма жил в отеле за 5 тысяч рублей в сутки

Стало известно о месте, в котором умер баскетболист Янис Тимма.

Перед смертью Янис Тимма жил в отеле за 5 тысяч рублей в сутки. 32-летний латыш поселился недалеко от дома своей бывшей жены Анны Седоковой.

«Отель – трехзвездочный, находится рядом с Экспоцентром. Номера в нем достаточно маленькие и скромные. Обычно их снимают для командировок. Как нам рассказали сотрудники, Янис остановился с стандартном номере, он был в хорошем настроении и постоянно улыбался», – отмечается в сообщении телеграм-канала Shot.

Сейчас номер, где жил Янис, опечатан. Сам отель не работает.

Латвийский баскетболист Янис Тимма найден мертвым в Москве. Его тело обнаружили в подъезде гостиницы между двумя этажами. Предварительная версия смерти – суицид.

Телеграм-канал Shot

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Телеграм-канал Shot
Янис Тимма
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Анна Седокова
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