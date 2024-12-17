Мария Лопатова: «Вспоминаю, как Тимма и Седокова гостили у меня в Лос-Анджелесе на заре своих отношений. Были такие молодые и счастливые»

Мария Лопатова прокомментировала смерть баскетболиста Яниса Тиммы.

«Я проснулась в 4 утра оттого что разрывается телефон. Все номера незнакомые. К незнакомым я не подхожу.

Через минуту уже получила новость от подруги.

Янис Тимма покончил собой.

Я знаю, что такое терять близких именно такой смертью. Есть личный опыт. Есть и профессиональный.

Яниса я знала лично давно и Аню тоже. Ане соболезную. Готова помочь. Сейчас вспоминаю, как они гостили у меня в ЛА еще на заре своих отношений. Были такие молодые и счастливые. Вероятно много воды утекло. Но в моей памяти они останутся именно такими… Анне сил. Уходить легко. Оставаться тяжело», – написала супруга Андрея Кириленко в телеграм-канале.

Латвийский баскетболист Янис Тимма найден мертвым в Москве. Его тело обнаружили в подъезде гостиницы между двумя этажами. Предварительная версия смерти – суицид.

В декабря Тимма развелся с певицей Анной Седоковой.