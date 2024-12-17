  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Мария Лопатова: «Вспоминаю, как Тимма и Седокова гостили у меня в Лос-Анджелесе на заре своих отношений. Были такие молодые и счастливые»
1

Мария Лопатова: «Вспоминаю, как Тимма и Седокова гостили у меня в Лос-Анджелесе на заре своих отношений. Были такие молодые и счастливые»

Мария Лопатова прокомментировала смерть баскетболиста Яниса Тиммы.

«Я проснулась в 4 утра оттого что разрывается телефон. Все номера незнакомые. К незнакомым я не подхожу.

Через минуту уже получила новость от подруги.

Янис Тимма покончил собой.

Я знаю, что такое терять близких именно такой смертью. Есть личный опыт. Есть и профессиональный.

Яниса я знала лично давно и Аню тоже. Ане соболезную. Готова помочь. Сейчас вспоминаю, как они гостили у меня в ЛА еще на заре своих отношений. Были такие молодые и счастливые. Вероятно много воды утекло. Но в моей памяти они останутся именно такими… Анне сил. Уходить легко. Оставаться тяжело», – написала супруга Андрея Кириленко в телеграм-канале.

Латвийский баскетболист Янис Тимма найден мертвым в Москве. Его тело обнаружили в подъезде гостиницы между двумя этажами. Предварительная версия смерти – суицид.

В декабря Тимма развелся с певицей Анной Седоковой.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Телеграм-канал Марии Лопатовой
logoЕдиная лига ВТБ
Янис Тимма
Анна Седокова
logoМаша Лопатова
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Римас Куртинайтис: «Первым сообщение о смерти Тиммы прислал друг из Саудовской Аравии»
31 минуту назад
Владимир Гомельский: «Янис Тимма мог играть на любом уровне, включая НБА»
7сегодня, 09:31
Бывший агент Тиммы Станислав Рыжов: «Запомнил его жизнерадостным и позитивным»
1сегодня, 09:14
«Был в хорошем настроении и постоянно улыбался». Перед смертью Янис Тимма жил в отеле за 5 тысяч рублей в сутки
8сегодня, 09:07Фото
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Александр Медведев: «Тимма справлялся с сильными соперниками, но не смог преодолеть личную драму. И никто ему не помог»
2 минуты назад
Владимир Гомельский: «Янис Тимма мог играть на любом уровне, включая НБА»
7сегодня, 09:31
Бывший агент Тиммы Станислав Рыжов: «Запомнил его жизнерадостным и позитивным»
1сегодня, 09:14
«Был в хорошем настроении и постоянно улыбался». Перед смертью Янис Тимма жил в отеле за 5 тысяч рублей в сутки
8сегодня, 09:07Фото
«Не представляете, в каком аду я жила в последние годы». Анна Седокова отреагировала на смерть Яниса Тиммы
79сегодня, 08:27Видео
Блогер Айза о смерти Яниса Тиммы: «Даже не смейте буллить Аню Седокову»
21сегодня, 08:08
За несколько часов до смерти Янис Тимма написал в соцсетях Анны Седоковой дату своей смерти. В его номере нашли пустую бутылку водки
47сегодня, 07:55Фото
«Может, есть надежда, что это не так». Отец Яниса Тиммы не верит сообщениям о смерти сына
3сегодня, 07:48
Последние минуты жизни Яниса Тиммы попали на камеру домофона
30сегодня, 07:41Видео
Лиллард и Миддлтон пропустили тренировку в понедельник, но должны сыграть в финале Кубка НБА
2сегодня, 07:11
Ко всем новостям
Последние новости
Римас Куртинайтис: «Первым сообщение о смерти Тиммы прислал друг из Саудовской Аравии»
31 минуту назад
Евгений Богачев о смерти Тиммы: «Это, конечно, трагедия. Молодой парень, талантливый баскетболист»
50 минут назад
Чемпионат Турции. «Яловаспор» крупно уступил «Бююкчекмедже»
вчера, 20:58
Семен Антонов: «Лучший подарок на Новый год – книга»
1вчера, 12:31
Джордан Пул уронил на паркет Притчарда и указал на него пальцем. Затем обманным движением поднял в воздух Хаузера и сделал передачу
10вчера, 09:55Видео
«Бруклин» отчислил Цуя Юнси, который получил разрыв крестообразной связки колена
2вчера, 09:38
Джейлен Брансон о реакции Хартенштайна на празднование Янга в Нью-Йорке: «Смысл тратить энергию, надо было выигрывать»
6вчера, 09:28
Пи Джей Вашингтон посмеялся над «Уорриорз» и Карри, продемонстрировав фирменный жест лидера «воинов»
9вчера, 08:56Фото
Руди Гобер допустил несколько курьезных промахов в матче с «Сан-Антонио»
7вчера, 07:04Видео
Скотти Барнс возобновил легкие упражнения. Форвард «Торонто» восстанавливается после травмы голеностопа
вчера, 06:50
Рекомендуем