Евгений Богачев о смерти Тиммы: «Это, конечно, трагедия. Молодой парень, талантливый баскетболист»

Президент УНИКСа Евгений Богачев отреагировал на смерть Яниса Тиммы.

«Это, конечно, трагедия – 32 года. Молодой парень, талантливый баскетболист.

Он мало играл у нас, к сожалению. Думали, взяли такого талантливого игрока, а он по личным причинам быстро от нас ушел. А мог бы играть и играть», – заявил Богачев .

Латвийский баскетболист Янис Тимма найден мертвым в Москве. Его тело обнаружили в подъезде гостиницы между двумя этажами. Предварительная версия смерти – суицид.

В России Янис играл за УНИКС, «Химки» и «Зенит».