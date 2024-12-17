Евгений Богачев о смерти Тиммы: «Это, конечно, трагедия. Молодой парень, талантливый баскетболист»
Президент УНИКСа Евгений Богачев отреагировал на смерть Яниса Тиммы.
«Это, конечно, трагедия – 32 года. Молодой парень, талантливый баскетболист.
Он мало играл у нас, к сожалению. Думали, взяли такого талантливого игрока, а он по личным причинам быстро от нас ушел. А мог бы играть и играть», – заявил Богачев.
Латвийский баскетболист Янис Тимма найден мертвым в Москве. Его тело обнаружили в подъезде гостиницы между двумя этажами. Предварительная версия смерти – суицид.
В России Янис играл за УНИКС, «Химки» и «Зенит».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ТАСС
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