«Кливленд» смазал все 10 бросков в овертайме и проиграл «Шарлотт»

«Кэвс» провели ужасный овертайм и уступили «Хорнетс».

По ходу третьей четверти матча против «Шарлотт» «Кливленд » уступал 17 очков, но смог ликвидировать отставание к последним секундам четвертой 12-минутки.

Звездный защитник «Кэвс» Донован Митчелл имел шанс принести своей команде победу, но его средний бросок под сирену не достиг цели, и встреча перешла в овертайм.

В дополнительной 5-минутке «Кливленд» не набрал ни одного очка, смазав все 10 бросков. «Шарлотт » победил – 119:111.

Митчелл завершил встречу с 17 очками (6 из 24 с игры, 1 из 11 трехочковых) и 7 передачами, защитник Дариус Гарлэнд добавил 26 очков (8 из 19 с игры) и 9 передач.

В составе «Хорнетс» самым результативным стал форвард-новичок Кон Книппелл – 29 очков. На счету форварда Брэндона Миллера 25 очков, 13 подборов и 6 передач.