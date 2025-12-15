5

«Кливленд» смазал все 10 бросков в овертайме и проиграл «Шарлотт»

«Кэвс» провели ужасный овертайм и уступили «Хорнетс».

По ходу третьей четверти матча против «Шарлотт» «Кливленд» уступал 17 очков, но смог ликвидировать отставание к последним секундам четвертой 12-минутки.

Звездный защитник «Кэвс» Донован Митчелл имел шанс принести своей команде победу, но его средний бросок под сирену не достиг цели, и встреча перешла в овертайм.

В дополнительной 5-минутке «Кливленд» не набрал ни одного очка, смазав все 10 бросков. «Шарлотт» победил – 119:111.

Митчелл завершил встречу с 17 очками (6 из 24 с игры, 1 из 11 трехочковых) и 7 передачами, защитник Дариус Гарлэнд добавил 26 очков (8 из 19 с игры) и 9 передач.

В составе «Хорнетс» самым результативным стал форвард-новичок Кон Книппелл – 29 очков. На счету форварда Брэндона Миллера 25 очков, 13 подборов и 6 передач. 

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
logoКливленд
logoБрэндон Миллер
logoНБА
logoКон Книппел
logoШарлотт
logoДариус Гарлэнд
logoДонован Митчелл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Эван Мобли пропустит от 2 до 4 недель из-за растяжения икроножной мышцы
вчера, 04:23
Донован Митчелл набрал 48 очков в победном матче с «Уизардс». 24 пришлись на 4-ю четверть
13 декабря, 05:06Видео
Джа Морэнт снова попытался забить постер-данк через Кевина Лава
13 декабря, 04:50Видео
Главные новости
Дуэйн Уэйд: «В том, как Шэй Гилджес‑Александер зарабатывает фолы, нет ничего плохого»
1 минуту назад
НБА. «Бостон» сыграет с «Детройтом», «Денвер» примет «Хьюстон» и другие матчи
30 минут назад
«Юта» намерена сохранить Лаури Маркканена, несмотря на активный интерес к игроку
34 минуты назад
«Он стал единогласным MVP, когда Леброн был в расцвете сил». Пол Пирс считает Стефена Карри лучшим игроком поколения
53 минуты назад
Единая лига ВТБ. «Пари НН» принимает «Автодор»
сегодня, 16:12Live
Владимир Дёмин: «От Егора ждут стабильности во второй половине сезона»
сегодня, 15:39
Крис Пол открыт к предложениям от разных команд – летом он рассматривал лишь клубы Западного побережья
сегодня, 14:55
«Вашингтон» не спешит с возвращением Алекса Сарра, делая ставку на долгосрочное здоровье игрока
сегодня, 14:32
«Оклахома», «Хьюстон» и «Сан-Антонио» не будут претендовать на Янниса Адетокумбо (Марк Стейн)
сегодня, 14:17
Дариус Гарленд о кризисе «Кливленда»: «Мы действительно пытаемся найти себя, но это не оправдание»
сегодня, 14:01
Ко всем новостям
Последние новости
Монте Моррис пропустит матч против «Валенсии»
16 минут назад
Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» встречается с «Каршиякой»
50 минут назадLive
Премьер-лига. Женщины. «Динамо Курск» играет с «Енисеем»
сегодня, 16:11Live
Победное попадание Александра Платунова и данк Андрея Мартюка – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
сегодня, 15:55
Тримбл, Мартюк, Платунов, Лопатин и Картер – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
сегодня, 15:47Фото
Спортивный директор «Партизана» Жарко Паспаль: «Мы на связи с Кэмероном Пэйном, но чтобы завершить сделку, нам нужен тренер»
сегодня, 15:22
Джаред Батлер о промахе в дерби с «Партизаном»: «Эмоции взяли надо мной верх»
сегодня, 13:15
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» разобралась со «Спартаком Суботица», ФМП уступил «Партизану»
сегодня, 00:11
Чемпионат Италии. «Милан» взял верх над «Виртусом», «Наполи» уверенно разобрался с «Кремоной» и другие результаты
вчера, 20:57
Чемпионат Франции. «Шоле» вырвал победу у «Виллербана», «Монако» разобрался со «Страсбуром»
вчера, 20:26