  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Букер о фоле на Джеймсе за 3 секунды до конца: «Судья сказала, что я попал ему по запястью. Это ложь»
13

Букер о фоле на Джеймсе за 3 секунды до конца: «Судья сказала, что я попал ему по запястью. Это ложь»

Букер не согласен с решением арбитров в ключевом моменте игры с «Лейкерс».

Исход встречи между «Лейкерс» и «Финиксом» решался в напряженной концовке. За 3 секунды до финальной сирены защитник «Санс» Девин Букер нарушил правила при трехочковом броске форварда «Лос-Анджелеса» Леброна Джеймса, чем подарил ему три штрафных. Джеймс реализовал два из них, принеся своей команде очки, которые стали победными.

После матча Букер поделился, какое объяснение от судей он получил по этому эпизоду.

«Они посмотрели повтор. Я до сих пор пытаюсь понять правильное толкование этого эпизода… Судья сказала, что я попал по запястью Брона. Это ложь. Я пересматривал момент.

Мне нужно свериться с правилами. Мне всегда говорили, что рука – это часть мяча... Но теперь уже поздно. Мне не следовало находиться в той позиции, чтобы совершить этот фол.

А в эпизоде перед этим Леброн действительно пробежал через Диллона при его трехочковом», – добавил Букер.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Дуэйна Рэнкина в соцсети X
logoФиникс
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoДевин Букер
logoДиллон Брукс
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бешеный Леброн рамсил с Бруксом всю игру. Спровоцировал удаление и спас безвольных «Лейкерс»
сегодня, 07:20
Леброн Джеймс сорвался на судью, хватая его за руки после стычки с Диллоном Бруксом
сегодня, 06:05Видео
«Лейкерс» растратили 20-очковое преимущество, Леброн Джеймс забил победные штрафные, Диллон Брукс заработал удаление – «Финикс» и «Лос-Анджелес» выдали насыщенную концовку
сегодня, 04:54Видео
Главные новости
Планы «Атланты» на дедлайн обменов зависят от состояния здоровья Кристапса Порзингиса
14 минут назад
Единая лига ВТБ. «Пари НН» примет «Автодор»
57 минут назад
«Бакс» рассчитывают, что Яннис Адетокумбо останется, и ведут работу на рынке для укрепления состава вокруг грека
сегодня, 12:46
Джеймс смазал важный штрафной в концовке, Редик заявил, что бросок должен был исполнять Дончич
сегодня, 12:30
Донован Митчелл после проигрыша «Шарлотт»: «На месте болельщиков я бы тоже нас освистал»
сегодня, 12:03
Зак Лавин не смог доиграть матч против «Миннесоты» из-за травмы голеностопа
сегодня, 11:42
Джейлен Джонсон стал третьим в истории НБА, кто оформил 4 подряд трипл-дабла до достижения 24 лет
сегодня, 11:26
Аллей-уп Дерика Куина на Трея Мерфи и данк Джексона Хэйса через Осо Игодаро стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 11:11Видео
Джей Джей Редик раскритиковал судей после победы над «Финиксом»: «По-видимому, в НБА теперь разрешено хватать игрока за майку, когда он идет под кольцо»
сегодня, 10:17
Ожидается, что «Голден Стэйт» конвертирует контракт Пэта Спенсера в стандартный
сегодня, 09:49
Ко всем новостям
Последние новости
Джаред Батлер о промахе в дерби с «Партизаном»: «Эмоции взяли надо мной верх»
33 минуты назад
Премьер-лига. Женщины. «Динамо Курск» сыграет с «Енисеем»
сегодня, 08:58
Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» встретится с «Каршиякой»
58 минут назад
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» разобралась со «Спартаком Суботица», ФМП уступил «Партизану»
сегодня, 00:11
Чемпионат Италии. «Милан» взял верх над «Виртусом», «Наполи» уверенно разобрался с «Кремоной» и другие результаты
вчера, 20:57
Чемпионат Франции. «Шоле» вырвал победу у «Виллербана», «Монако» разобрался со «Страсбуром»
вчера, 20:26
ACB. «Реал» уверенно обыграл «Жирону», «Мурсия» была сильнее «Ховентуда» и другие результаты
вчера, 20:09
Чемпионат Турции. «Фенербахче» обыграл «Анадолу Эфес» в овертайме, «Трабзонспор» одержал победу над «Петким Спор» благодаря 30 очкам Маркиза Рида
вчера, 20:07
Кристиан Колоко перешел в фарм-клуб «Сан-Антонио»
вчера, 19:20
Хоэль Парра получил перелом носа и может пропустить матчи против «Парижа» и «Басконии»
вчера, 18:14