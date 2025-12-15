Букер о фоле на Джеймсе за 3 секунды до конца: «Судья сказала, что я попал ему по запястью. Это ложь»

Букер не согласен с решением арбитров в ключевом моменте игры с «Лейкерс».

Исход встречи между «Лейкерс » и «Финиксом » решался в напряженной концовке . За 3 секунды до финальной сирены защитник «Санс» Девин Букер нарушил правила при трехочковом броске форварда «Лос-Анджелеса» Леброна Джеймса, чем подарил ему три штрафных. Джеймс реализовал два из них, принеся своей команде очки, которые стали победными.

После матча Букер поделился, какое объяснение от судей он получил по этому эпизоду.

«Они посмотрели повтор. Я до сих пор пытаюсь понять правильное толкование этого эпизода… Судья сказала, что я попал по запястью Брона . Это ложь. Я пересматривал момент.

Мне нужно свериться с правилами. Мне всегда говорили, что рука – это часть мяча... Но теперь уже поздно. Мне не следовало находиться в той позиции, чтобы совершить этот фол.

А в эпизоде перед этим Леброн действительно пробежал через Диллона при его трехочковом», – добавил Букер.