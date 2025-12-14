Хоэль Парра получил перелом носа и может пропустить матчи против «Парижа» и «Басконии»

Форвард «Барселоны» Хоэль Парра получил перелом носа.

Форвард «Барселоны» Хоэль Парра получил перелом носа во время матча 15-го тура Евролиги против «Олимпиакоса » и не сможет помочь команде в ближайшей игре чемпионата Испании.

В официальном заявлении клуба говорится, что Парра пропустит матч против «Манресы». Статус игрока на ближайшие матчи Евролиге (гостевая встреча с «Парижем » 16 декабря и домашняя игра против «Басконии» 19 декабря) пока остается под вопросом.

Помимо Парры, под вопросом участие в еврокубках и у грузинского форварда Торнике Шенгелия , который испытывает дискомфорт в паху.