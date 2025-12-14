0

Хоэль Парра получил перелом носа и может пропустить матчи против «Парижа» и «Басконии»

Форвард «Барселоны» Хоэль Парра получил перелом носа.

Форвард «Барселоны» Хоэль Парра получил перелом носа во время матча 15-го тура Евролиги против «Олимпиакоса» и не сможет помочь команде в ближайшей игре чемпионата Испании.

В официальном заявлении клуба говорится, что Парра пропустит матч против «Манресы». Статус игрока на ближайшие матчи Евролиге (гостевая встреча с «Парижем» 16 декабря и домашняя игра против «Басконии» 19 декабря) пока остается под вопросом.

Помимо Парры, под вопросом участие в еврокубках и у грузинского форварда Торнике Шенгелия, который испытывает дискомфорт в паху.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Барселоны»
logoБарселона
logoЕвролига
Хоэль Парра
logoОлимпиакос
травмы
logoТорнике Шенгелия
logoПариж
logoМанреса
logoБаскония
logoчемпионат Испании
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
ACB. «Реал» уверенно обыграл «Жирону», «Мурсия» была сильнее «Ховентуда» и другие результаты
вчера, 20:09
Париж – Барселона – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Евролига, 16 декабря 2025
вчера, 14:22Пользовательская новость
«Црвена Звезда» оштрафована на 8000 евро из-за оскорблений фанатов в адрес Кевина Пантера и «Барселоны»
11 декабря, 10:53
Главные новости
«Оклахома», «Хьюстон» и «Сан-Антонио» не будут претендовать на Янниса Адетокумбо (Марк Стейн)
1 минуту назад
Дариус Гарленд о кризисе «Кливленда»: «Мы действительно пытаемся найти себя, но это не оправдание»
17 минут назад
Планы «Атланты» на дедлайн обменов зависят от состояния здоровья Кристапса Порзингиса
44 минуты назад
Единая лига ВТБ. «Пари НН» примет «Автодор»
сегодня, 12:51
«Бакс» рассчитывают, что Яннис Адетокумбо останется, и ведут работу на рынке для укрепления состава вокруг грека
сегодня, 12:46
Джеймс смазал важный штрафной в концовке, Редик заявил, что бросок должен был исполнять Дончич
сегодня, 12:30
Донован Митчелл после проигрыша «Шарлотт»: «На месте болельщиков я бы тоже нас освистал»
сегодня, 12:03
Зак Лавин не смог доиграть матч против «Миннесоты» из-за травмы голеностопа
сегодня, 11:42
Джейлен Джонсон стал третьим в истории НБА, кто оформил 4 подряд трипл-дабла до достижения 24 лет
сегодня, 11:26
Аллей-уп Дерика Куина на Трея Мерфи и данк Джексона Хэйса через Осо Игодаро стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 11:11Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Джаред Батлер о промахе в дерби с «Партизаном»: «Эмоции взяли надо мной верх»
сегодня, 13:15
Премьер-лига. Женщины. «Динамо Курск» сыграет с «Енисеем»
сегодня, 08:58
Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» встретится с «Каршиякой»
сегодня, 12:50
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» разобралась со «Спартаком Суботица», ФМП уступил «Партизану»
сегодня, 00:11
Чемпионат Италии. «Милан» взял верх над «Виртусом», «Наполи» уверенно разобрался с «Кремоной» и другие результаты
вчера, 20:57
Чемпионат Франции. «Шоле» вырвал победу у «Виллербана», «Монако» разобрался со «Страсбуром»
вчера, 20:26
ACB. «Реал» уверенно обыграл «Жирону», «Мурсия» была сильнее «Ховентуда» и другие результаты
вчера, 20:09
Чемпионат Турции. «Фенербахче» обыграл «Анадолу Эфес» в овертайме, «Трабзонспор» одержал победу над «Петким Спор» благодаря 30 очкам Маркиза Рида
вчера, 20:07
Кристиан Колоко перешел в фарм-клуб «Сан-Антонио»
вчера, 19:20
Чемпионат Греции. 30 очков Джордана Кинга не помогли «Марусси» обыграть ПАОК, «Олимпиакос» разгромил «Перистери»
вчера, 16:10