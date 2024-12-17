Римас Куртинайтис: «Первым сообщение о смерти Тиммы прислал друг из Саудовской Аравии»

Римас Куртинайтис отреагировал на смерть Яниса Тиммы.

«Я в шоке. Он был таким молодым. У Тиммы был такой хороший взгляд на мир. Я тренировал его пару сезонов. Янис был хорошим баскетболистом. Мы разговаривали не как тренер с игроком, а как друзья. Янис был очень открытым. Хороший человек. Такое случается... Это большая потеря для мирового баскетбола, а также для Латвии.

Последний раз мы общались лет пять назад. После я ушел из «Химок». А он позже был в Майами, сменил три команды.

Только читал новости о нем. Я прочитал, что пишут в баскетбольных латвийских новостях. Жду официальной информации.

Сегодня даже получил сообщение из Саудовской Аравии! У меня там живет друг, который первым прислал новость о Янисе», – заявил бывший тренер «Химок».

Латвийский баскетболист Янис Тимма найден мертвым в Москве. Его тело обнаружили в подъезде гостиницы между двумя этажами. Предварительная версия смерти – суицид.