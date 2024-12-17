Бывший агент Тиммы Станислав Рыжов: «Запомнил его жизнерадостным и позитивным»
Бывший агент Яниса Тиммы отреагировал на смерть баскетболиста.
Станислав Рыжов пожелал терпения близким спортсмена, который ночью был найден мертвым в московской гостинице.
«Помню его с молодости. Начали сотрудничать с 21-22 лет. Я запомнил его жизнерадостным, позитивным и на пике карьеры!
Терпения всем близким, потому что понятно, какая волна сейчас обрушится на них. Прежде всего желаю им сил с этим справиться», - сказал Рыжов.
Латвийский баскетболист Янис Тимма найден мертвым в Москве. Его тело обнаружили в подъезде гостиницы между двумя этажами. Предварительная версия смерти – суицид.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Спорт-Экспресс
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