Бывший агент Тиммы Станислав Рыжов: «Запомнил его жизнерадостным и позитивным»

Бывший агент Яниса Тиммы отреагировал на смерть баскетболиста.

Станислав Рыжов пожелал терпения близким спортсмена, который ночью был найден мертвым в московской гостинице.

«Помню его с молодости. Начали сотрудничать с 21-22 лет. Я запомнил его жизнерадостным, позитивным и на пике карьеры!

Терпения всем близким, потому что понятно, какая волна сейчас обрушится на них. Прежде всего желаю им сил с этим справиться», - сказал Рыжов.

Латвийский баскетболист Янис Тимма найден мертвым в Москве. Его тело обнаружили в подъезде гостиницы между двумя этажами. Предварительная версия смерти – суицид.