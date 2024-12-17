«Может, есть надежда, что это не так». Отец Яниса Тиммы не верит сообщениям о смерти сына

Отец Яниса Тиммы отреагировал на сообщения о смерти сына.

Баскетбольный тренер Райтис Тимма, отец экс-игрока «Химок», УНИКСа и «Зенита», заявил, что не верит в смерть сына.

Тело 32‑летнего Тиммы было обнаружено в ночь на 17 декабря в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. По предварительным данным, бывший муж Анны Седоковой покончил с собой.

По словам Райтиса, в последние годы он не поддерживал отношения с Янисом .

«Я еще ничего не знаю. Я хочу найти какие‑то контакты, я не знаю, с кем мне вообще там связываться. У нас три года были конфликты, я везде заблокирован был. Я не могу вникнуть сразу во всю эту историю. Отношения у нас были ужасные и страшные.

У меня один друг об этом где‑то прочитал в семь утра, и все, а сейчас везде уже об этом. Надо бы точно знать, что это он. Может, есть надежда, что это не так», – сказал Райтис Тимма.