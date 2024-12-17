Покончивший с собой Янис Тимма долгое время жил за счет Анны Седоковой. Это было одной из причин ссор с артисткой (Mash)
Как сообщает телеграм-канал Mash, покончивший с собой этой ночью латвийский баскетболист долгое время жил за счет артистки. Это было одной из причин ссор между ними.
32‑летний Тимма сегодня найден мертвым в Москве.
В 2021 году Седакова рассказала, что в период выступления за «Химки» ее супруг год не получал зарплату. Семья жила за счет средств певицы, из-за этого пара часто конфликтовала.
Затем Янис подписал контракт с УНИКСом. Деньги появились, но ссоры продолжились.
9 декабря Тимма официально развелся с Седоковой. Баскетболист перед этим пытался восстановить отношения и угрожал, что может пойти на крайние меры, если не добьется цели.
Седокова и Тимма начали встречаться летом 2019 года. В сентябре 2020-го они поженились. Этот брак стал третьим для певицы. Общих детей в браке у пары не было.
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