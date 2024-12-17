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Кейд Каннингем оформил трипл-дабл с рекордными для себя 18 передачами, «Пистонс» одолели «Хит» в овертайме

Кейд Каннингем оформил трипл-дабл с личным рекордом по передачам.

На счету разыгрывающего «Детройта» 20 очков (7 из 17 с игры), 11 подборов и 18 передач за 42 минуты.

«Пистонс» одолели «Хит» в овертайме – 125:124.

В составе «Детройта» Малик Бизли набрал 28 очков и 4 передачи.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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