Кейд Каннингем оформил трипл-дабл с рекордными для себя 18 передачами, «Пистонс» одолели «Хит» в овертайме

Кейд Каннингем оформил трипл-дабл с личным рекордом по передачам.

На счету разыгрывающего «Детройта » 20 очков (7 из 17 с игры), 11 подборов и 18 передач за 42 минуты.

«Пистонс» одолели «Хит» в овертайме – 125:124.

В составе «Детройта» Малик Бизли набрал 28 очков и 4 передачи.