Эрик Споэльстра за 1,8 секунды до конца овертайма взял тайм-аут, которого у него не было. «Хит» уступили «Пистонс» после технического

«Майами» потерпел досадное поражение от «Детройта» – 121:123 ОТ.

За 1,8 секунды до завершения овертайма «Хит» вели 2 очка, но позволили сопернику реализовать аллей-уп после ввода мяча из-за боковой.

Главный тренер флоридцев Эрик Споэльстра после этого попросил тайм-аут, хотя к тому моменту они у команды уже закончились. После технического штрафного в исполнении Малика Бизли «Майами » не смог ввести мяч из аута и в итоге уступил 121:123.