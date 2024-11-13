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Эрик Споэльстра за 1,8 секунды до конца овертайма взял тайм-аут, которого у него не было. «Хит» уступили «Пистонс» после технического

«Майами» потерпел досадное поражение от «Детройта» – 121:123 ОТ.

За 1,8 секунды до завершения овертайма «Хит» вели 2 очка, но позволили сопернику реализовать аллей-уп после ввода мяча из-за боковой.

Главный тренер флоридцев Эрик Споэльстра после этого попросил тайм-аут, хотя к тому моменту они у команды уже закончились. После технического штрафного в исполнении Малика Бизли «Майами» не смог ввести мяч из аута и в итоге уступил 121:123.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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