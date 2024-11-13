«Мне стыдно». Эрик Споэльстра запутал игроков «Майами» и подарил победу сопернику

Занимательный эпизод произошел в матче «Детройт» – «Майами». Флоридцы без Батлера, почти совершившие камбэк (отыграли -9 за 2 минуты до окончания четвертой четверти), рассыпались не то что в овертайме, а в самом последнем владении. Винить здесь, на мой взгляд, можно только главного тренера «Хит».

Шесть игроков на площадке

Первое недопонимание произошло при выбрасывании мяча из-за боковой «Детройтом» за 1,8 секунды до сирены. На площадке находились 5 игроков «Хит»: Хэйвуд Хайсмит, Тайлер Хирро, Бэм Адебайо, Пелле Ларсон и семифутовый новичок Келел Уэйр. План прост – самый высокий игрок стоит перед вбрасывающим и мешает. Но Джей Би Бикерстафф переиграл оппонентов, отправив на боковую Кейда Каннингема.

- Опасался, что Кейд выбросит мяч, а потом получит его обратно, потому и решил сделать перестановку, – сказал Эрик Споэльстра на пресс-конференции.

Главный тренер «Майами» начал менять заготовку на ходу, убрал Уэйра и выпустил 188-сантиметрового Терри Розира. Полный конфуз на лицах баскетболистов: все машут руками, пытаясь разобраться, кто кого держит и кто вообще должен остаться на паркете. Полностью сориентироваться в ситуации не удалось. Малик Бизли ставит заслон Джейлену Дюрену, убирая от него Бэма Адебайо, а коротыш Розир вместо размена смотрит в сторону аута, оставляя центрового хозяев 1 на 1 с кольцом. Тому летит сочный аллей-уп от Кейда и счет равный – 121:121.

- Джей Би сработал умно, грамотный план составил. Мы не закрыли заднюю линию. Это сильно выбило из колеи, – добавил главный тренер «Хит».

Я беру тот тайм-аут, которого нет

В следующем моменте нет подводных камней. Никаких неверных подсчетов, выигранных или проигранных челленджей. Споэльстра просто взял два тайм-аута по ходу овертайма и на эмоциях забыл, что они закончились. Удивляет лишь одно – такую ошибку можно ждать от неопытного специалиста, но Эрик работает главным тренером с 2008 года, брал титулы с Леброном и Уэйдом, проявлял стрессоустойчивость неоднократно.

- Мне стыдно. Парни бились, чтобы отыграться, отлично защищались и атаковали, Тайлер выступил невероятно (40 очков, 10 из 17 трехочковых). Эта игра заслуживала уйти во второй овертайм, – поделился Эрик Споэльстра.

Гейм-виннером оказался штрафной Малика Бизли, назначенный за технический фол главному тренеру.

Примечательно, что режиссер трансляции поймал ошеломленное лицо Джейлена Роуза, судя по всему, словившего флэшбек. Он попал в похожую ситуацию в NCAA в 1993 году, выступая за «Мичиган». Команда бывшего игрока уступила в чемпионском матче «Северной Каролине», потому что Крис Уэббер тоже взял несуществующий тайм-аут.

Исход решен, но конфузы не закончились

Добивочкой стала замена Кевина Лава. Уже окончательно поплывший за эти пару мгновений Эрик Споэльстра, твердо уверенный, что отыграться еще можно, за 1,1 секунды до финала выпускает Кевина Лава, чтобы тот выбросил мяч из-за лицевой. Но есть загвоздка: владение-то у «Детройта».

Благодаря такому коллапсу «Пистонс» снова спаслись от камбэка соперников и добыли пятую победу при семи поражениях. У «Хит» 4-6.

– Тут не может быть никаких оправданий. Я работаю в лиге 17 лет. Мы все это обсуждали в тайм-ауте, я знал, что у нас ничего не осталось. Я просто позволил эмоциям взять верх и среагировал на автомате – из-за чего и допустил чудовищную ошибку в конце. Просто позор, – признался лучший тренер НБА.

Фото: East News /AP Photo/Carlos Osorio; Gettyimages.ru /Gregory Shamus