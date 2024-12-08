Кейд Каннингем оформил трипл-дабл (29+10+15) в победном матче с «Нью-Йорком»

«Пистонс» обыграли «Никс» – 120:111.

Разыгрывающий Кейд Каннингем оформил 5-й трипл-дабл в сезоне. На его счету 29 очков, 10 подборов и 15 передач при 3 потерях. Защитник реализовал 9 из 17 бросков с игры, 5 из 8 трехочковых и 6 их 7 штрафных. Каннингем стал вторым игроком «Детройта » после Айзейи Томаса , которому удавалось набрать 25+10+15.

Со стороны Нью-Йорка выделился разыгрывающий Джейлен Брансон . В его активе 31 очко и 10 передач при 11 из 21 с игры и 3 из 7 из-за дуги.

«Детройт» прервал серию из 3-х поражений.