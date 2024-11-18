Кейд Каннингем обошел Айзейю Томаса и стал 2-м в истории «Пистонс» по трипл-даблам

Кейд Каннингем оформил трипл-дабл в матче с «Вашингтоном» (124:104).

Разыгрывающий «Детройта » набрал 21 очко, 10 подборов и 10 передач.

Для Кейда это четвертый трипл-дабл в сезоне и шестой за карьеру, он обошел легенду «Пистонс» Айзейю Томаса (5).

Каннингем теперь на 2-м месте после Гранта Хилла (29) по количеству трипл-даблов в истории клуба.