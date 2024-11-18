Кейд Каннингем обошел Айзейю Томаса и стал 2-м в истории «Пистонс» по трипл-даблам
Кейд Каннингем оформил трипл-дабл в матче с «Вашингтоном» (124:104).
Разыгрывающий «Детройта» набрал 21 очко, 10 подборов и 10 передач.
Для Кейда это четвертый трипл-дабл в сезоне и шестой за карьеру, он обошел легенду «Пистонс» Айзейю Томаса (5).
Каннингем теперь на 2-м месте после Гранта Хилла (29) по количеству трипл-даблов в истории клуба.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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