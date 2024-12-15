ЦСКА одержал 400-ю победу в Единой лиге ВТБ

ЦСКА достиг отметки в 400 побед в Единой лиге ВТБ.

Домашняя победа над МБА-МАИ со счетом 84:67 стала юбилейной для армейского клуба.

Показатели ЦСКА в Единой лиге ВТБ – 400 побед в 475 матчах (84%).