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ЦСКА одержал 400-ю победу в Единой лиге ВТБ

ЦСКА достиг отметки в 400 побед в Единой лиге ВТБ.

Домашняя победа над МБА-МАИ со счетом 84:67 стала юбилейной для армейского клуба.

Показатели ЦСКА в Единой лиге ВТБ – 400 побед в 475 матчах (84%).

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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