«Спорт объединяет». Димитрис Итудис резко отреагировал на вопрос, назвавший Россию «страной-террористом»
Димитрис Итудис был разозлен журналистом на пресс-конференции.
Греческому специалисту начали задавать вопрос о работе в России, назвав ее «страной-террористом». Итудис прервал журналиста сразу после этих слов.
«Ты серьезно? Задавай такие вопросы где-нибудь в другом месте. Я не политик. Я баскетбольный тренер. Спорт объединяет. У меня куча игроков из разных стран с разными паспортами. Спорт объединяет. Вот, что тебе нужно представлять своей работой», – закрыл тему главный тренер «Хапоэля Тель-Авив».
Итудис проработал в ЦСКА с 2014 по лето 2022 года.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basketball Sphere в сети X
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