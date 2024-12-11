Андреас Пистиолис о матче против «Енисея»: «Начали сильно, в третьей четверти утратили концентрацию»

Пистиолис признался, что испытывает смешанные чувства от победы над «Енисеем».

«Снова благодарю болельщиков, которые решили провести время на нашем матче. Что касается игры, она вызвала у меня смешанные чувства.

Мы начали сильно, как и предполагалось, показали хороший настрой и энергию. В третьей четверти не то, чтобы расслабились – скорее, утратили концентрацию. Пропустили много. Наверное, это естественно для быстрой игры с большим количеством владений, но все же я ожидал лучшей защиты от нашей команды.

Странно говорить о негативе после такой победы, но все же наша работа – выделять ошибки и учиться на них», – сказал главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис.