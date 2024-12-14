Фотограф ЦСКА Михаил Сербин дошел до финального этапа престижного спортивного фотоконкурса World Sports Photography Awards
Работа Михаила Сербина претендует на победу в престижном фотоконкурсе .
Фотограф Михаил Сербин стал финалистом World Sports Photography Awards.
До финального этапа конкурса дошел кадр, снятый Сербиным во время серии 1/2 финала плей-офф-2024 Лиги ВТБ ЦСКА – «Зенит», главным героем стал Винс Хантер.
Финалисты World Sports Photography Awards
Фото: Михаил Сербин
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: World Sports Photography Awards
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