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Фотограф ЦСКА Михаил Сербин дошел до финального этапа престижного спортивного фотоконкурса World Sports Photography Awards

Работа Михаила Сербина претендует на победу в престижном фотоконкурсе .

Фотограф Михаил Сербин стал финалистом World Sports Photography Awards.

До финального этапа конкурса дошел кадр, снятый Сербиным во время серии 1/2 финала плей-офф-2024 Лиги ВТБ ЦСКА – «Зенит», главным героем стал Винс Хантер.

Финалисты World Sports Photography Awards

Фото: Михаил Сербин

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: World Sports Photography Awards
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