Фотограф ЦСКА Михаил Сербин дошел до финального этапа престижного спортивного фотоконкурса World Sports Photography Awards

Работа Михаила Сербина претендует на победу в престижном фотоконкурсе .

Фотогра ф Михаил Сербин стал финалистом World Sports Photography Awards.

До финального этапа конкурса дошел кадр, снятый Сербиным во время серии 1/2 финала плей-офф-2024 Лиги ВТБ ЦСКА – «Зенит », главным героем стал Винс Хантер .

Финалисты World Sports Photography Awards

Фото: Михаил Сербин