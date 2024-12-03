«Чикаго» все еще запрашивает «слишком высокую» цену за Лавина и Вучевича (Майкл Скотто)
«Чикаго» заинтересован в обмене Зака Лавина и Николы Вучевича.
Как сообщает обозреватель HoopsHype Майкл Скотто, «Буллс» по-прежнему запрашивают «слишком высокую» цену за защитника и центрового, если учитывать величину их контрактов.
Лавин заработает 138 миллионов долларов по соглашению до конца сезона-26/27, включая опцию игрока. Вучевичу положено 41,5 миллиона, контракт истекает после сезона-25/26.
«Если оба продолжат играть на нынешнем уровне, посчитают ли в клубе-претенденте на плей-офф, что добавление кого-то из этой пары может стать недостающим звеном для удачного выступления? Это вопрос, на который «Чикаго» готов ждать ответа», – пишет Скотто.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: HoopsHype
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