«Чикаго» все еще запрашивает «слишком высокую» цену за Лавина и Вучевича (Майкл Скотто)

«Чикаго» заинтересован в обмене Зака Лавина и Николы Вучевича.

Как сообщает обозреватель HoopsHype Майкл Скотто, «Буллс» по-прежнему запрашивают «слишком высокую» цену за защитника и центрового, если учитывать величину их контрактов.

Лавин заработает 138 миллионов долларов по соглашению до конца сезона-26/27, включая опцию игрока. Вучевичу положено 41,5 миллиона, контракт истекает после сезона-25/26.

«Если оба продолжат играть на нынешнем уровне, посчитают ли в клубе-претенденте на плей-офф, что добавление кого-то из этой пары может стать недостающим звеном для удачного выступления? Это вопрос, на который «Чикаго » готов ждать ответа», – пишет Скотто.