Никола Йокич лидирует в НБА по проценту реализации трехочковых не из угла
Опубликована десятка самых эффективных исполнителей трехочковых не из угла.
Лидером по проценту реализации трехочковых бросков не из угла в этом сезоне является центровой «Денвера» Никола Йокич – 53,4% при 73 попытках.
На втором месте – центровой «Чикаго» Никола Вучевич (49,1%), на третьем – форвард «Клипперс» Норман Пауэлл (48,4%).
Рассматривались игроки из Топ-100 по количеству трехочковых бросков не из угла.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт payton в соцсети X
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости