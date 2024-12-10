Никола Йокич лидирует в НБА по проценту реализации трехочковых не из угла

Опубликована десятка самых эффективных исполнителей трехочковых не из угла.

Лидером по проценту реализации трехочковых бросков не из угла в этом сезоне является центровой «Денвера » Никола Йокич – 53,4% при 73 попытках.

На втором месте – центровой «Чикаго » Никола Вучевич (49,1%), на третьем – форвард «Клипперс » Норман Пауэлл (48,4%).

Рассматривались игроки из Топ-100 по количеству трехочковых бросков не из угла.