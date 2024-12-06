Досунму оформил первый трипл-дабл, Вучевич набрал 39 очков. «Буллс» справились со «Сперс» в Сан-Антонио
«Чикаго» одержал гостевую победу над «Сан-Антонио» – 139:124.
В составе «Буллс» Айо Досунму оформил первый в карьере трипл-дабл – 27 очков (9 из 13 с игры), 10 подборов и 11 передач. Все показатели стали для него лучшими в этом сезоне.
Центровой Никола Вучевич набрал 39 очков (лучший результат в сезоне; 16 из 22 с игры), 8 подборов и 5 передач.
«Сперс» сыграли без травмированного Виктора Вембаньямы.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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