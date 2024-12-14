Виктор Ганиенко: «Слава Зайцев способен играть еще сезонов пять точно»

Виктор Ганиенко заявил, что Вячеслав Зайцев способен играть еще много лет.

«Рад достижению Вячеслава в Единой лиге. Зайцев — один из лучших игроков в российском баскетболе. Плюс он спокойный, очень уравновешенный человек. Я очень рад, что в нашей команде есть такой игрок. Он в хорошей форме. Думаю, Слава способен играть еще сезонов пять точно.

То есть до сорока лет поиграет?

Думаю, даже до 45. Слава же режимщик. К нему, кстати, очень хорошо относятся легионеры. Слава пользуется у них большим уважением. Они его понимают, он их тоже», — сказал президент «Уралмаша».

В субботу разыгрывающий «Уралмаша » Вячеслав Зайцев стал вторым игроком в истории Лиги ВТБ после Никиты Курбанова, который достиг отметки в 400 сыгранных матчей.