Виктор Ганиенко: «Слава Зайцев способен играть еще сезонов пять точно»
Виктор Ганиенко заявил, что Вячеслав Зайцев способен играть еще много лет.
«Рад достижению Вячеслава в Единой лиге. Зайцев — один из лучших игроков в российском баскетболе. Плюс он спокойный, очень уравновешенный человек. Я очень рад, что в нашей команде есть такой игрок. Он в хорошей форме. Думаю, Слава способен играть еще сезонов пять точно.
То есть до сорока лет поиграет?
Думаю, даже до 45. Слава же режимщик. К нему, кстати, очень хорошо относятся легионеры. Слава пользуется у них большим уважением. Они его понимают, он их тоже», — сказал президент «Уралмаша».
В субботу разыгрывающий «Уралмаша» Вячеслав Зайцев стал вторым игроком в истории Лиги ВТБ после Никиты Курбанова, который достиг отметки в 400 сыгранных матчей.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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