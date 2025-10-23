0

Алекс Карузо получил сотрясение мозга

Алекс Карузо получил повреждение в стартовом матче сезона.

У защитника «Оклахомы» сотрясение мозга по итогам встречи с «Хьюстоном» (125:124 2ОТ) во вторник.

Карузо отыграл 30 минут, набрав 8 очков, 3 результативные передачи и 2 подбора.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?1259 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
травмы
logoОклахома-Сити
logoАлекс Карузо
logoНБА
