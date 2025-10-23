Алекс Карузо получил сотрясение мозга
Алекс Карузо получил повреждение в стартовом матче сезона.
У защитника «Оклахомы» сотрясение мозга по итогам встречи с «Хьюстоном» (125:124 2ОТ) во вторник.
Карузо отыграл 30 минут, набрав 8 очков, 3 результативные передачи и 2 подбора.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?1259 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
