Алекс Карузо получил сотрясение мозга

Алекс Карузо получил повреждение в стартовом матче сезона.

У защитника «Оклахомы» сотрясение мозга по итогам встречи с «Хьюстоном» (125:124 2ОТ) во вторник.

Карузо отыграл 30 минут, набрав 8 очков, 3 результативные передачи и 2 подбора.