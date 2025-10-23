Ви Джей Эджкомб набрал 34 очка в дебютном матче за «Сиксерс». Это лучший результат после Чемберлена в 1959 году
Ви Джей Эджкомб выдал один из лучших дебютов в истории НБА.
Атакующий защитник «Сиксерс» набрал 34 очка в победном матче с «Селтикс» (117:116).
Эджкомб продемонстрировал лучший результат для дебютных матчей НБА с 24 октября 1959 года, когда Уилт Чемберлен набрал 43 очка. В целом это третий показатель в истории.
3-й номер драфта установил рекорд клуба по количеству очков в дебютной встрече, побив рекорд Аллена Айверсона (30).
За 42 минуты Ви Джей реализовал 13 из 26 с игры. В его активе также 7 подборов, 3 передачи и 1 перехват.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
