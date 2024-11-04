Ростислав Вергун об «Астане»: «Они дали хороший бой, играли в очень солидный и умный баскетбол»

«Уралмаш» справился с «Астаной» у себя дома (72:62).

Победа стала для команды первой в Екатеринбурге в этом сезоне. Лидером атаки стал защитник Вячеслав Зайцев , установивший личный рекорд результативности (22).

«Благодарю болельщиков, они однозначно классно выполнили роль шестого игрока. Получилось не так ярко, как хотелось бы, на что есть объективные причины. Тройной тяжелый выезд плюс травмы, игроки были эмоционально пустоваты, что и отразилось на проценте попаданий. «Астана » сейчас супер-раскрепощена: у них есть хороший эмоциональный момент. Они дали хороший бой, играли в очень солидный и умный баскетбол, и я рад, что, невзирая на все эти сложности, нам удалось победить», – заявил главный тренер команды Ростислав Вергун .