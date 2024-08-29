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  • Президент УНИКСа Евгений Богачев: «Состав у нас не хуже, чем в прошлом году. Даже где-то лучше. Лишь бы не было травм»
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Президент УНИКСа Евгений Богачев: «Состав у нас не хуже, чем в прошлом году. Даже где-то лучше. Лишь бы не было травм»

Евгений Богачев прокомментировал ростер УНИКСа.

Дмитрий Кулагин сменил покинувшего клуб Вячеслава Зайцева на должности капитана.

«Сейчас среди россиян Дмитрий Кулагин, считаю, лидер. Хотелось капитаном видеть именно российского игрока. Капитан должен быть и патриотичным, и уметь настрой в команде поднять. А Кулагин – очень опытный игрок, плюс харизма и характер у него есть. К нему прислушиваются российские игроки команды и иностранцы с большим уважением относятся.Джален Рейнольдс сегодня уже в девять утра пришел тренироваться самостоятельно, индивидуально. Такое рвение может только радовать. И видно, что для него команда занимает очень важное место.Конечно, не хватает ушедшего в «Милан» Димитриевича. Но мы взяли Акун-Перселла из «Локомотива». Считаю, это довольно сильный игрок. И мы сохранили костяк по иностранцам. Судя по товарищеским играм, очень неплох Бако. В ближайшее время Луи Лабери вернется в строй. Ему летом была сделана небольшая операция.В общем, состав прошлого сезона у нас на 90% сохранился. И плюс мы его усилили очень приличными российскими игроками. К тому же Беленицкий у нас остался. Стуленков форму набирает. Комолов в прошлом году много лечился, а сейчас выглядит очень прилично. Состав у нас не хуже, чем в прошлом году. Даже где-то лучше. Лишь бы не было травм», – заключил президент казанского клуба.

УНИКС проиграл в финале прошлого розыгрыша Единой лиги ВТБ ЦСКА со счетом 1-4.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт УНИКСа
logoЦСКА
logoУНИКС
logoЕвгений Богачев
logoЕдиная лига ВТБ
logoАлександр Стуленков
logoДмитрий Кулагин
logoВячеслав Зайцев
logoЛуи Лабери
Исмаэль Бако
Девон Акун-Перселл
Джален Рейнольдс
Михаил Беленицкий
Ненад Димитриевич
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