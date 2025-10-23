Егор Дёмин набрал 14 очков и 5 подборов за 22 минуты в первом официальном матче в НБА
Егор Дёмин дебютировал за «Нетс» в регулярном сезоне НБА.
На счету российского разыгрывающего 14 очков, 5 подборов, 2 передачи и 1 перехват за 22,3 минуты на площадке со скамейки запасных. Дёмин реализовал 4 из 6 трехочковых попыток и 2 из 2 штрафных.
«Нетс» уступили «Хорнетс» со счетом 117:136. Ни один из игроков команды не добрался до отметки в 20 очков и не провел 30 минут или более на площадке.
Со стороны «Шарлотт» выделились форвард Брэндон Миллер (25 + 7 передач) и разыгрывающий Ламело Болл (20 + 8 передач).
В стартовом составе «Хорнетс» впервые в истории клуба вышли 2 новичка (защитник Кон Книппел и центровой Райан Колкбреннер), команда также установила клубный рекорд – 9 игроков завершили матч с двузначным количеством очков.
