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  • Вячеслав Зайцев провел 400-й матч в Единой лиге ВТБ. Он стал вторым после Никиты Курбанова, кто добрался до этой отметки
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Вячеслав Зайцев провел 400-й матч в Единой лиге ВТБ. Он стал вторым после Никиты Курбанова, кто добрался до этой отметки

Вячеслав Зайцев провел 400-й матч в Единой лиге ВТБ.

Защитник «Уралмаша» стал вторым игроком в истории турнира после Никиты Курбанова, который добрался до этой отметки.

Вячеслав выступает в Лиге ВТБ с самого первого сезона. Текущий чемпионат является для него шестнадцатым.

За это время россиянин играл за «Химки» (2009-2011, 2016-2021), «Енисей» (2011-2015), «Красный Октябрь» (2015-2016), УНИКС (2021-2024) и «Уралмаш» (с 2024-го).

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoНикита Курбанов
logoЕдиная лига ВТБ
logoКрасный Октябрь
logoХимки
logoВячеслав Зайцев
logoУралмаш
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