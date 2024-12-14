Вячеслав Зайцев провел 400-й матч в Единой лиге ВТБ. Он стал вторым после Никиты Курбанова, кто добрался до этой отметки
Вячеслав Зайцев провел 400-й матч в Единой лиге ВТБ.
Защитник «Уралмаша» стал вторым игроком в истории турнира после Никиты Курбанова, который добрался до этой отметки.
Вячеслав выступает в Лиге ВТБ с самого первого сезона. Текущий чемпионат является для него шестнадцатым.
За это время россиянин играл за «Химки» (2009-2011, 2016-2021), «Енисей» (2011-2015), «Красный Октябрь» (2015-2016), УНИКС (2021-2024) и «Уралмаш» (с 2024-го).
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
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