Вячеслав Зайцев провел 400-й матч в Единой лиге ВТБ. Он стал вторым после Никиты Курбанова, кто добрался до этой отметки

Вячеслав Зайцев провел 400-й матч в Единой лиге ВТБ.

Защитник «Уралмаша » стал вторым игроком в истории турнира после Никиты Курбанова , который добрался до этой отметки.

Вячеслав выступает в Лиге ВТБ с самого первого сезона. Текущий чемпионат является для него шестнадцатым.

За это время россиянин играл за «Химки » (2009-2011, 2016-2021), «Енисей» (2011-2015), «Красный Октябрь » (2015-2016), УНИКС (2021-2024) и «Уралмаш» (с 2024-го).