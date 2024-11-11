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Зайцев, Тримбл, Мун, Агада и Найт – в символической пятерке тура Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ представила символическую пятерку игровой недели.

В пятерку лучших игроков вошли Вячеслав ЗайцевУралмаш»), Мело Тримбл (ЦСКА), Ксавьер Мун («Зенит»), Калеб Агада («Автодор») и Маркос Найт (УНИКС).

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoЦСКА
logoУНИКС
logoЗенит
logoАвтодор
logoЕдиная лига ВТБ
logoВячеслав Зайцев
logoУралмаш
Калеб Агада
Мело Тримбл
Маркос Найт
Ксавьер Мун
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