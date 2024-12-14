«Буллс» и «Хорнетс» установили рекорд НБА по количеству смазанных трехочковых в одном матче – 75

«Буллс» и «Хорнетс» установили рекорд НБА по количеству смазанных трехочковых.

Игроки «Чикаго» и «Шарлотт » во вчерашнем матчем между командами в сумме смазали 75 бросков из-за дуги. Это рекорд в истории НБА по количеству смазанных трехочковых обеими командами в основное время матча.

«Буллс» обыграли «Хорнетс» со счетом 109:95.

Игроки «Чикаго » реализовали 14 из 51 из-за дуги (27,5%), игроки «Шарлотт» – 8 из 46 (17,4).