«Буллс» и «Хорнетс» установили рекорд НБА по количеству смазанных трехочковых в одном матче – 75
«Буллс» и «Хорнетс» установили рекорд НБА по количеству смазанных трехочковых.
Игроки «Чикаго» и «Шарлотт» во вчерашнем матчем между командами в сумме смазали 75 бросков из-за дуги. Это рекорд в истории НБА по количеству смазанных трехочковых обеими командами в основное время матча.
«Буллс» обыграли «Хорнетс» со счетом 109:95.
Игроки «Чикаго» реализовали 14 из 51 из-за дуги (27,5%), игроки «Шарлотт» – 8 из 46 (17,4).
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Нэйта Данкана в соцсети X
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