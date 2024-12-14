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Чарльз Ли выпустил Таджа Гибсона на последней минуте по просьбе болельщиков «Буллс»

Тадж Гибсон вышел на паркет в концовке по просьбе болельщиков «Буллс».

За 57 секунд до конца матча «Чикаго» – «Шарлотт» в «Юнайтед-центре» при счете 107:94 в пользу хозяев зрители начали скандировать «Мы хотим Таджа!»

Главный тренер «Хорнетс» Чарльз Ли выпустил Таджа Гибсона на площадку под громкие овации болельщиков. 39-летний центровой отметился одним перехватом.

Гибсон начинал карьеру в «Чикаго» с 2009 по 2017 год.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт New York Basketball в соцсети X
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