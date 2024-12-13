Пеп об отсутствии Родри: «Чикаго» выиграл 6 титулов НБА с Джорданом. Сколько они выиграли, когда он завершил карьеру? Мы проводим сезон без обладателя «Золотого мяча»

Пеп Гвардиола высказался о влиянии Родри на «Манчестер Сити».

Полузащитник выбыл в начале сезона из-за разрыва крестообразной связки.

«Послушайте, когда в моем распоряжении есть три-четыре центральных защитника, то мне не нужные другие центральные защитники. Когда есть Ковачич и Гюндоган , то мне не нужны другие футболисты на эту позицию.

Когда у меня нет вингеров из-за травм в этом сезоне, то мне нужны вингеры. Когда не было возможности использовать Холанда , у меня были Бобб и Фоден , но они не могут столько забивать.

Вот чем проблема. По ситуации с Родри мы все понимали с самого начала. Этот сезон мы проводим без обладателя «Золотого мяча» и лучшего футболиста в Англии в этом чемпионате.

Поэтому, безусловно, это непросто. «Чикаго» выиграл шесть титулов НБА с Майклом Джорданом, верно? Сколько они выиграли, когда он завершил карьеру?

Когда Родри вернется, мы станем сильнее», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.