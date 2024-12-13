Пеп об отсутствии Родри: «Чикаго» выиграл 6 титулов НБА с Джорданом. Сколько они выиграли, когда он завершил карьеру? Мы проводим сезон без обладателя «Золотого мяча»
Полузащитник выбыл в начале сезона из-за разрыва крестообразной связки.
«Послушайте, когда в моем распоряжении есть три-четыре центральных защитника, то мне не нужные другие центральные защитники. Когда есть Ковачич и Гюндоган, то мне не нужны другие футболисты на эту позицию.
Когда у меня нет вингеров из-за травм в этом сезоне, то мне нужны вингеры. Когда не было возможности использовать Холанда, у меня были Бобб и Фоден, но они не могут столько забивать.
Вот чем проблема. По ситуации с Родри мы все понимали с самого начала. Этот сезон мы проводим без обладателя «Золотого мяча» и лучшего футболиста в Англии в этом чемпионате.
Поэтому, безусловно, это непросто. «Чикаго» выиграл шесть титулов НБА с Майклом Джорданом, верно? Сколько они выиграли, когда он завершил карьеру?
Когда Родри вернется, мы станем сильнее», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.
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