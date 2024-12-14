Жорди Фернандес о поведении Джа Морэнта: «Прояви уважение к игре, даже если являешься суперзвездой»
Лидер «Гризлис» вызывающе посмотрел на главного тренера «Нетс» Жорди Фернандеса после попадания под сирену о завершении второй четверти матча между командами в пятницу.
Под занавес встречи Морэнт что-то сказал Фернандесу, Деннис Шредер из «Бруклина» попытался вступиться за тренера.
Морэнт, Шредер и главный тренер «Мемфиса» Тэйлор Дженкинс по итогам эпизода получили по техническому.
«Я никогда не стану разговаривать с игроками другой команды и не хочу, чтобы они разговаривали со мной. Если они хотят как-то проявить вежливость, пусть так, это часть игры. Если нет, я не хочу никакого взаимодействия. Считаю, что это неуважительно, и это не является частью игры.
Мы здесь пытаемся донести до людей, особенно до тех, кто помоложе, что играть надо с уважением. Прояви уважение к игре, даже если являешься суперзвездой или кем-то еще», – заявил испанский специалист после матча.
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