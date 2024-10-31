33 очка Денниса Шредера помогли «Бруклину» справиться с «Мемфисом»
«Нетс» разобрались с «Гриззлис» в гостях (119:106).
Наиболее результативным игроком матча стал разыгрывающий Деннис Шредер. На его счету 33 очка, 8 передач и 1 перехват. Шредер реализовал 11 из 14 бросков с игры, 6 из 9 трехочковых и 5 из 5 штрафных.
Бен Симмонс набрал 8 очков (4 из 5), 5 подборов и 3 передачи за 25 минут на площадке.
Со стороны хозяев выделился форвард Джарен Джексон. В его активе 30 очков, 4 подбора и 3 перехвата.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube NBA
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