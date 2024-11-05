Джа Морэнт стал автором двух попаданий с разворотом на 360 градусов в матче с «Нетс»
Джа Морэнт напомнил о своем мастерстве.
Разыгрывающий «Мемфиса» стал автором сразу двух эффектных попаданий с разворотом на 360 градусов в матче с «Бруклином».
«Гризлис» уступили 104:106, в активе Джа 25 очков, 5 подборов и 9 передач.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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