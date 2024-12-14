Джа Морэнт вызывающе посмотрел на главного тренера «Нетс» Фернандеса после попадания под сирену

Джа Морэнт смерил взглядом главного тренера «Бруклина».

Лидер «Гризлис» вызывающе посмотрел на главного тренера «Нетс» Жорди Фернандеса после попадания под сирену о завершении второй четверти.

Поведение баскетболиста вызвало недоумение у 41-летнего специалиста.

«Мемфис » одержал победу со счетом 135:119, Морэнт набрал 28 очков, 7 подборов и 10 передач.